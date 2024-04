Foment demana que el nou finançament solucioni l'"infern fiscal" de Catalunya

Adverteix que l'impost de transmissions patrimonials "perjudica" l'accés a l'habitatge

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha advertit que la reforma del finançament autonòmic no pot servir d'excusa per no abordar la fiscalitat a Catalunya, que ha qualificat d'"infern fiscal".

Ho ha dit aquest dimarts en la presentació de les conclusions del 'Llibre Verd' en fiscalitat, que inclou unes 80 propostes plantejades per una cinquantena d'experts.

Sánchez Llibre ha dit que l'anàlisi no recau en un "plantejament ideològic" i ha assenyalat com el seu objectiu fonamental influir en la Generalitat: ha qualificat Catalunya d'infern fiscal per a les empreses i la ciutadania, i ha dit que en els pròxims dies traslladaran les seves propostes fiscals als grups polítics, en el marc de les eleccions al Parlament del 12 de maig.

"Volem ser els primers de la classe. Volem que Catalunya sigui la locomotora que polaritzi la inversió i la política a Espanya", ha manifestat, i ha opinat que la fiscalitat ha d'acompanyar la modernització de l'economia.

"BARRERA" A LA INVERSIÓ

El conseller de la presidència de l'entitat, Manel Silva, ha lamentat que "la competitivitat del sistema fiscal de Catalunya és extremadament reduïda" i ha sostingut que hi ha una desproporció entre les aportacions de la ciutadania i les prestacions i serveis públics que reben.

Ha assegurat que el sistema fiscal català --que inclou 11 impostos propis-- genera "una barrera important i molt anticipada" de les inversions a Catalunya i l'establiment de noves empreses, i també ha criticat la imatge d'inseguretat jurídica que a parer seu provoca, més enllà del seu impacte recaptatori.

Per això, ha reclamat reformar els impostos, "millorar la gestió tributària" i impulsar un pla estratègic contra l'economia submergida.

HABITATGE

El conseller de la presidència de la patronal ha sostingut que l'impost sobre les transmissions patrimonials --de titularitat estatal-- "perjudica i agreuja" el mercat de l'habitatge que, en les seves paraules, té grans dificultats.

Ha qualificat d'"absolutament exhorbitants" els nivells del gravamen avui dia: ha apostat per reduir el tipus màxim al 7% i que, en el cas de l'habitatge habitual, abasti el 4%, i ha obert la porta a que les comunitats autònomes el puguin modificar a la baixa.

Sánchez Llibre ha insistit en la supressió de l'impost de patrimoni en considerar-lo absolutament confiscatori: "Ho demanarem pel civil o el criminal o el penal", ha advertit.

També reduir els trams de l'IRPF i deflactar-los "perquè aquest impost no es converteixi en un impost sobre la inflació, si ja de per si mateix la inflació genera pobresa", en paraules de Silva.

També han reclamat eliminar l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica perquè, segons Silva, en gravar la titularitat del vehicle i no l'ús "penalitza les empreses de lloguer establertes a Catalunya, i no els vehicles que circulen per Catalunya" amb origen i destinació a fora.