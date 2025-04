Sánchez Llibre (Foment) demana no "sobreactuar" i temps per negociar davant els aranzels de Trump

BARCELONA 4 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha demanat no "sobreactuar" i temps per negociar en relació amb els aranzels del 20% impostos a la Unió Europea (UE) pel president dels Estats Units, Donald Trump.

Ho ha dit aquest divendres en unes declaracions als mitjans abans de començar una jornada sobre ciberseguretat amb el secretari d'estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, Antonio Hernando, i la presidenta de la Fundació Ceoe, Fátima Báñez.

Sánchez Llibre ha explicat que les empreses senten incertesa, inseguretat i ansietat en aquest context i ha reivindicat la tasca de les patronals: "Les organitzacions empresarials existim per donar solucions".

"Hi ha temps per a la negociació, no hem de sobreactuar, no hem de donar missatges gaire negatius perquè estem convençuts que aquestes solucions arribaran a curt termini", ha defensat després de demanar un full de ruta i col·laboració per abordar la situació.

En aquest sentit, ha apostat per no sobreactuar per no generar més ansietat i ha dit que "el reflex que existeixen incerteses és l'evolució de les borses de tots els mercats internacionals".