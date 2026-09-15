Sánchez Llibre (Foment) demana implementar la IA però amb "criteri"

El tinent d'alcalde Jordi Valls defensa incrementar el pressupost en tecnologia
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha demanat aquest dimarts implementar la intel·ligència artificial (IA) sense perdre el "criteri" que, a parer seu, ha fet fort històricament el teixit empresarial català.
El líder de la patronal catalana ha posat en relleu la importància de "garantir que la innovació generi confiança i no només velocitat", segons ha afirmat en el discurs inaugural del congrés Forward sobre aquesta tecnologia, organitzat per Foment en presència d'experts i autoritats com el quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, o el director de la representació de la Comissió Europea (CE) a Espanya, Daniel Calleja.
Sánchez Llibre ha destacat que "no hi ha ningú enlloc que tingui totes les respostes", i ha reivindicat la necessitat d'implementar aquesta tecnologia amb un enfocament propi.
JORDI VALLS
Sobre l'estratègia del consistori en la implementació de la IA, Jordi Valls ha destacat que "l'Ajuntament no és luddita", en referència al moviment que al segle XIX cremava màquines en interpretar que eren les responsables de la substitució de llocs de feina industrials.
En aquest sentit, s'ha mostrat favorable a que el consistori incrementi el pressupost en tecnologia fins al 4% del total, situat actualment al voltant del 3% malgrat suposar prop del 9% del PIB de la ciutat.
Tot i que ha destacat la posició favorable del consistori en relació amb aquesta tecnologia, el tinent d'alcalde ha dit que no acceptaran tot el que els posin damunt la taula, i ha advertit que "una excessiva concentració implica una dependència excessiva".
DANIEL CALLEJA
El director de la representació de la CE a Espanya, Daniel Calleja, ha defensat la regulació comuna sobre IA impulsada per la UE i ha afirmat que "Europa no ha de triar entre innovació i confiança", sinó que ha de triar les dues.
Ha cridat a trencar la bretxa en l'aplicació d'aquesta tecnologia entre les grans empreses i les pimes, la taxa de les quals d'integració en els seus processos productius és del 57% i del 19% a Espanya, respectivament.
A més a més, ha destacat els "principis essencials" que considera que han de regir el desenvolupament i ús d'aquesta tecnologia a la Unió, entre els quals hi ha la veracitat o la supervisió humana.
Calleja ha parlat de la fortalesa d'Europa i les seves empreses, moltes de les quals líders en els seus sectors, per fer front l'"europeisme".
MARIA MORA
La directora de l'esdeveniment, Maria Mora, ha separat el ritme de la IA en dues velocitats diferents: la del desenvolupament de la tecnologia, que va a una velocitat molt accelerada, i la de la seva implementació en els processos empresarials, que va a un ritme més lent.
En aquests dos temps, la directora ha situat els equips que integren les companyies, que "ja fan servir la intel·ligència artificial", tant si les direccions els ho han demanat com si no ho han fet.
Així, Mora ha contrastat la xifra d'empreses que han implementat la IA, un 20% en el conjunt de la UE, en contrast amb l'ús individual d'aquesta tecnologia, molt estès entre els treballadors.