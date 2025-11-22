Sánchez Llibre (Foment) demana a Illa liderar la "ampliació de la producció nuclear a Catalunya"

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que lideri la "ampliació de la producció nuclear a Catalunya", en referència a la vida útil de la centrals d'Ascó i Vandellòs.
En una entrevista concedida a 'El País', recollida per Europa Press aquest dissabte, ha assegurat que l'energia nuclear és de "vital importància per garantir la transició energètica cap a les renovables", i que és una energia, al seu parer, fonamental perquè Catalunya pugui liderar la política econòmica espanyola.
"Sense ella, perdria competitivitat i productivitat i passaria de ser la locomotora de l'economia espanyola a ser el furgó de cua", ha afegit.
Segons ell, sense l'energia nuclear, es produiria una "apagada energètica molt important" el 2030, i ha dit que ajudaran al Govern a que faci un canvi ideològic, textualment, en aquest sentit.
Preguntat per la votació sobre aquest assumpte al Congrés i la negativa a l'ampliació de la vida útil de les centrals, ha lamentat que "van concórrer diverses circumstàncies".
"Primer, la sobrecàrrega de responsabilitat i protagonisme polític de Junts per Catalunya, que es va veure abocat a l'abstenció quan hauria d'haver emès un vot afirmatiu. Esquerra Republicana, per qüestions ideològiques, va passar de l'abstenció al vot negatiu. I també el PSC va votar en contra", ha resumit.
PRESSUPOSTOS
Sobre la falta de pressupostos per a l'any 2026 a Catalunya i en l'Estat ha dit que és "antinatural que estiguin tres anys prorrogats" i ha lamentat que la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, hi hagi, segons ell, criminalitzat l'activitat empresarial.
"Ha torpedejat voluntàriament el diàleg social amb el seu intent d'implementar la reducció horària per sota de les 40 hores per llei", ha dit sobre Díaz.
En referència a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, ha afirmat que estan "molt satisfets" amb el plantejament del Govern i que permetrà passar de 40 connectivitats amb tothom a 70 o 80.
OPA BBVA-SABADELL
Sobre l'opa fallida del BBVA al Banc Sabadell, ha afirmat que fan un balanç "molt positiu" i afegeix que el temps els ha donat la raó perquè ells sempre havien defensat que el preu era irrisori, en les seves paraules, i ha demanat al Govern i a la Comissió Nacional del Mercat de Valors plantejar-se mesurades per evitar que una opa pugui estar 18 mesos pendent.
"El Sabadell ha après molt bé la lliçó de què cal fer per vèncer una opa en el cas que se sigui hostil. Entenc que reforçarà el nucli dur dels accionistes minoritaris i ampliarà la base de clients que no són accionistes perquè una part molt important d'aquests puguin comprar accions i constituir un nucli dur", ha exposat.