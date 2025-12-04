Sánchez Llibre (Foment) demana un gran pacte per la immigració: "La necessitem com l'aigua que bevem"

Kike Rincón - Europa Press
MADRID 4 des. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha demanat aquest dijous a Madrid arribar a un gran pacte social per la immigració davant el seu pes cada vegada més gran en l'estructura demogràfica d'Espanya i ha incidit en la seva rellevància per a les empreses: "La necessitem com l'aigua que bevem o l'aire que respirem".
Sánchez Llibre ha enviat aquest missatge coincidint amb la presentació de l'informe 'La España de los 50 millones de habitantes', que ha elaborat Opina360 a petició de la Societat Barcelonina d'Estudis Econòmics i Socials del Foment del Treball.
Algunes dades que ha deixat aquest informe és que d'aquí a poc més de dos anys Espanya assolirà aquesta xifra dels cinquanta milions d'habitants i d'aquí a una dècada prop d'un terç de la població serà estrangera entre la primera i la segona generació.
Així mateix, s'estima que en els pròxims anys la jubilació de la generació del 'baby boom' deixarà prop d'1,5 milions de vacants que previsiblement hauran de cobrir persones migrants.
En aquest context, Sánchez Llibre ha demanat arribar a un gran pacte social entre els poders públics i la societat civil que permeti "corregir, superar i anticipar" els canvis que s'estan produint en l'economia com a conseqüència de l'evolució demogràfica, alhora que ha remarcat que Espanya "necessita la immigració per progressar econòmicament".
"Les empreses necessitem sí o sí la immigració per poder ser més productius, més competitius i perquè puguem continuar generant riquesa", ha afirmat el president de la patronal, que a continuació ha subratllat la importància de tots aquests aspectes per reduir les desigualtats econòmiques que existeixen en la societat.