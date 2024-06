Sánchez Llibre (Foment) demana un Govern "sòlid i estable" i rebutja una repetició electoral

Descarta valorar l'entrada en vigor de l'amnistia: "No hi tenim absolutament res a dir"



BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha demanat que "ràpidament hi hagi un govern sòlid i estable que governi" a Catalunya i ha rebutjat una eventual repetició electoral.

"No volem, des de cap punt de vista, una repetició electoral, penso, sincerament, que ni els catalans ni Catalunya ens mereixem tornar a les urnes", ha dit aquest dimarts en unes declaracions als mitjans a Barcelona.

S'ha decantat perquè les formacions polítiques es posin d'acord, dialoguin i que formin govern "com més aviat millor" perquè hagi pressupostos i una política econòmica.

Sobre l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, ha descartat posicionar-se: "No hi tenim absolutament res a dir, nosaltres ja en el seu moment vam plantejar que no entraríem en el debat des de l'òptica empresarial de l'amnistia".

"L'ha aprovat el Parlament, la sobirania popular, els diputats que van ser elegits per tots els espanyols, per tant, res a objectar", ha afegit.