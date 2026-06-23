Foment demana una fiscalitat catalana "igual de competitiva" que Madrid o València

Retreu que no s'hagi deflactat la inflació a l'IRPF
BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha demanat aquest dimarts que les empreses i els ciutadans de Catalunya tinguin una fiscalitat "igual de competitiva que els madrilenys o els valencians".
En la Forbes Catalonia Economic Summit, ha dit que aquesta falta d'"una fiscalitat competitiva" provoca a les famílies problemes per arribar a final de mes i, entre altres coses, ha retret que no s'hagi deflactat la inflació dels últims anys en l'IRPF.
Per això, ha demanat una reflexió i buscar espais de diàleg sobre la fiscalitat "que afecta treballadors i empreses.
ABSENTISME
D'altra banda, ha subratllat que l'absentisme laboral és "un dels factors més negatius dels que afecten la productivitat empresarial".
Per Sánchez Llibre, un dels principals reptes de l'economia catalana és que les empreses puguin redistribuir la seva riquesa "més equitativament" per reduir les desigualtats socials.
EL PERILL DE LA DESIGUALTAT
Creu que el gran problema d'Espanya són les desigualtats socials, ja que "com més grans són, més creixen els extremismes de dretes i d'esquerres".
Per això, "és fonamental un gran pacte social entre empreses, sindicats i administracions" per corregir aquestes desigualtats i augmentar la cohesió social.
El president de la patronal ha afirmat que les empreses han d'"anar en la direcció" d'apujar els salaris, però que això implica incrementar la productivitat.