Sánchez Llibre critica la manca d'informació sobre l'apagada i avala l'energia nuclear

Suggereix un pacte d'estat energètic entre els partits polítics

MADRID, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha lloat aquest dimarts el comportament "cívic" de la societat espanyola davant el caos generat dilluns per l'apagada elèctrica i per haver "aguantat estoicament" durant hores "sense saber" què havia passat.

En aquest sentit, Sánchez Llibre ha criticat la manca d'informació per part del Govern central, ja que "va trigar moltíssim" a informar i a donar explicacions a la ciutadania.

"Cal saber el perquè i com va passar, què és el que va passar ahir en aquesta situació tan greu, perquè d'aquí a dos dies no ens trobem en les mateixes condicions", ha apuntat.

En tot cas, ha assenyalat que cal analitzar quins són els riscos i les febleses del sistema elèctric espanyol i ha assegurat que, amb l'ocorregut aquest dilluns, "el debat sobre l'energia nuclear s'ha acabat en aquest país", ja que va ser "una demostració palpable que el sistema energètic espanyol no pot prescindir de les energies nuclears".

"Si ahir vam poder subsistir gràcies a l'energia nuclear que venia de França i a l'energia hidràulica que venia del Marroc i gràcies també a que teníem un plantejament de xarxes molt important, jo penso que avui el debat nuclear a Espanya s'hauria d'haver liquidat", ha subratllat.

En la seva intervenció durant un esmorzar organitzat per Nueva Economía Fórum, Sánchez Llibre veu necessari ampliar la capacitat industrial de l'energia nuclear en els pròxims anys, no només a Catalunya, sinó a la resta d'Espanya, i mantenir inversions importants a les xarxes.

Així mateix, el president de la patronal catalana ha defensat la necessitat que les forces polítiques del Congrés facin una reflexió "profunda" sobre si no seria interessant implementar un pacte d'estat sobre energia per evitar situacions com la d'aquest dilluns i per posar damunt la taula totes aquelles energies que han de ser complementàries i de suport a les energies renovables.