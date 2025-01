Sánchez Llibre (Foment) creu que més empreses tornaran a Catalunya

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha augurat que "altres companyies rellevants" que van traslladar la seva seu social fora de Catalunya en el context del procés tornaran abans que acabi el 2026, seguint la decisió de Banc Sabadell.

Ha celebrat el retorn de l'entitat, en unes declaracions als periodistes a Madrid aquest dimecres: "Serà molt bo per a Catalunya i serà molt bo per a l'economia catalana. Segurament, també serà molt bo per a l'economia espanyola".

Ha destacat que la direcció de la patronal catalana ha tingut com a "objectiu fonamental" durant el seu mandat --que acabarà el 2026-- el retorn de les companyies, sobre el qual creu que sempre han estat optimistes.

Sánchez Llibre creu que decisions com la de Molins i Banc Sabadell, seguida d'altres empreses, farà que Catalunya "torni a agafar el lideratge econòmic" a Espanya.

El consell d'administració de Banc Sabadell té previst celebrar una reunió extraordinària aquest dimecres per abordar el trasllat del seu domicili social al número 20 de la plaça Sant Roc, a Sabadell (Barcelona).