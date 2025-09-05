Sánchez Llibre (Foment) considera una "presa de pèl" l'autorització de la CNMV a l'opa al Sabadell

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha qualificat d'"autèntica presa de pèl per als accionistes de Banc Sabadell, autèntic despropòsit, autèntica desraó" l'autorització per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) a l'opa hostil de BBVA a l'entitat bancària catalana.
En unes declaracions aquest divendres després de participar en un col·loqui amb el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, i el ministre d'Exteriors d'Itàlia, Antonio Tajani, Llibre ha assegurat que aquesta operació suposa "voler comprar duros a quatre pessetes".
"Entenem que avui el preu del mercat de Banc Sabadell està entre un 35% o un 40% més del valor que avui marca el Mercat de Valors", ha subratllat el president de la patronal catalana.
Ha assegurat que es reafirma en el plantejament que va fer abans de l'estiu, quan el Govern central va aprovar les condicions per a l'opa en les quals limitava la fusió: "Considerem que l'opa està totalment amortitzada, comença a ser una gran presa de pèl", ha insistit.
Ha sostingut que fa aquestes manifestacions perquè la majoria dels membres de Foment són accionistes de Banc Sabadell, i ha criticat que amb aquestes condicions se'ls faci "combregar amb rodes de molí".