Llibre (Foment) veu "filocomunista" el veto a la compra d'habitatge per especular

Qualifica de "lamentables" les recents crítiques de Pedro Sánchez a la patronal
BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha qualificat aquest divendres de "filocomunista" el veto a la compra d'habitatge per especular rubricat pel Govern i els Comuns, que suposarà una modificació de la llei d'urbanisme i forma part de l'acord per tirar endavant els pressupostos autonòmics del 2026.
Així ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual ha mostrat preocupació per l'impacte que la mesura tindrà en la propietat privada, tot i que ha assegurat que la patronal "no es pot permetre el luxe de no tenir pressupostos, malgrat no agradin".
"Tinc molta preocupació per la imatge de Catalunya a nivell internacional per implementar un seguit de polítiques que considero filocomunistes, que canvien el vot dels pressupostos a canvi de vulnerar els drets fonamentals dels ciutadans de Catalunya, com és la propietat privada", ha criticat Sánchez Llibre.
No obstant això, ha assegurat que la mesura "no arribarà a bon port perquè ho tombaran els tribunals", alhora que ha demanat a l'administració catalana tenir en compte la idiosincràsia de Catalunya en matèria de sòl públic.
"Són mesures que s'apliquen a Dinamarca o els Països Baixos, però no és el cas de Catalunya. Quan parlem de Singapur, allà tot és sòl públic, o quan parlem d'Àustria, però a Catalunya cal mirar la nostra idiosincràsia", ha esgrimit.
PEDRO SÁNCHEZ
Aquest dilluns, el president del Govern central, Pedro Sánchez, es va mostrar crític amb la patronal per no assistir a l'acte de signatura de l'acord per apujar el salari mínim interprofessional (SMI) el 2026: "On és la patronal quan els beneficis empresarials baten rècords any rere any?", va dir.
El líder de l'organització empresarial ha qualificat de "lamentables" les declaracions del president espanyol perquè, a parer seu, no es corresponen amb la realitat i obeeixen a un desconeixement sorprenent.
"Ell parla de 35 empreses, però jo li diria que recordo que a Espanya hi ha 3 milions d'empresaris, la majoria petits i mitjans, que cada dia tiren endavant l'economia del país", ha argumentat.