Sánchez Llibre celebra la regularització d'immigrants del Govern central

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha celebrat la regularització de 500.000 immigrants que el Govern central ha pactat amb Podem: "Els empresaris necessitem la immigració com l'aire que respirem cada dia".

En unes declaracions a la premsa durant un viatge a Brussel·les (Bèlgica), Sánchez Llibre ha felicitat el Govern central per "la valentia de fer un pas important per a persones que puguin demostrar que ja estaven treballant".

Ha demanat que l'acord tingui el màxim consens possible, i ha assegurat que aquesta regularització impulsarà la competitivitat de les empreses.

"Tot allò que representi la integració o aportació, o donar la benvinguda a tots aquells immigrants que es vulguin incorporar a l'economia, nosaltres els donem la benvinguda", ha dit.

Ha afegit que la patronal compta amb estudis que situen en un milió i mig els immigrants que l'economia espanyola necessitarà en els pròxims 10 anys per mantenir la competitivitat.

