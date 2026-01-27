Sánchez Llibre celebra la regularització d'immigrants del Govern central

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha celebrat la regularització de 500.000 immigrants que el Govern central ha pactat amb Podem: "Els empresaris necessitem la immigració com l'aire que respirem cada dia".
En unes declaracions a la premsa durant un viatge a Brussel·les (Bèlgica), Sánchez Llibre ha felicitat el Govern central per "la valentia de fer un pas important per a persones que puguin demostrar que ja estaven treballant".
Ha demanat que l'acord tingui el màxim consens possible, i ha assegurat que aquesta regularització impulsarà la competitivitat de les empreses.
"Tot allò que representi la integració o aportació, o donar la benvinguda a tots aquells immigrants que es vulguin incorporar a l'economia, nosaltres els donem la benvinguda", ha dit.
Ha afegit que la patronal compta amb estudis que situen en un milió i mig els immigrants que l'economia espanyola necessitarà en els pròxims 10 anys per mantenir la competitivitat.