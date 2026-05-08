Sánchez Llibre (Foment) aspira a un tercer mandat centrat a reduir impostos i l'absentisme laboral

David Zorrakino - Europa Press
Proposa redactar un llibre blanc sobre absentisme amb sindicats i administracions
BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -
L'actual president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha presentat un programa electoral amb el qual aspira a un tercer mandat en les eleccions a la patronal del 18 de maig --de moment és l'únic candidat i el termini per presentar candidatures acaba aquest divendres a les 15 hores--, que se centra en la reducció d'impostos i de l'absentisme laboral.
Ho ha fet aquest divendres en un acte per presentar el programa i els 300 avals que ha aconseguit, respecte als 40 necessaris, i els quals ha dit que representen 3.000 vots i dos terços de l'assemblea.
Sánchez Llibre ha lamentat que la pressió fiscal a Catalunya "és asfixiant i una pressió fiscal opressiva", i ha dit que lluitaran perquè hi hagi menys impostos.
"Ens esforçarem perquè en els pròxims quatre anys hi hagi menys impostos per a les empreses, les persones i les famílies, i ha assenyalat la necessitat d'eliminar l'impost sobre el patrimoni i "reduir i bonificar al màxim l'impost de donacions i successions".
A més a més, ha criticat que el Govern no hagi deflactat la inflació a l'IRPF, que ha recordat que "afecta tots els treballadors".
ABSENTISME
Sánchez Llibre ha subratllat que l'absentisme "és un dels problemes més rellevants de les empreses" a Espanya i que el 2025 va ser del 5,5% dels treballadors, quan la mitjana europea, ha dit, és del 2,5%.
Ha afegit que, el 2019, les baixes per incapacitat per contingències comunes tenien un cost de 19.000 milions d'euros, mentre que, el 2025, van ser de 33.200 milions d'euros, xifres que ha qualificat d'"esgarrifoses"
En aquest sentit, ha plantejat l'objectiu de reduir l'absentisme fins al 4% i que el cost d'aquestes baixes es redueixi fins al voltant de 19.000 milions.
Per aconseguir-ho, ha dit que impulsaran la redacció d'un llibre blanc sobre l'absentisme en el qual convidarà a participar sindicats, administracions i universitats per arribar a un consens.
Entre les propostes per reduir-lo hi ha augmentar el nombre de professionals mèdics en la sanitat pública per minimitzar les llistes d'espera i donar més facilitats a les mútues perquè puguin col·laborar.
ALTRES PROPOSTES
Entre la resta de propostes de Sánchez Llibre hi ha la necessitat de buscar una solució perquè tothom tingui un habitatge digne i una mobilitat eficient, amb la finalitat de reduir el temps de transport entre casa i la feina.
També, la defensa de la propietat privada, en què ha criticat l'"intervencionisme" dels governs sobre el mercat de l'habitatge.