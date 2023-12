Sánchez Llibre (Foment) aposta pel retorn de les empreses a Catalunya "sense mesures coercitives"

BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha sostingut que les empreses han de tornar a Catalunya "sense mesures coercitives: sense sancions, tampoc sense cap tipus de bonificació".

En una entrevista d'aquest dilluns a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha subratllat que les empreses "han de tornar lliurement, quan elles ho creguin oportú" i ha assegurat que es donaran les circumstàncies perquè això passi, textualment.

En aquest sentit, ha afirmat que es produirà una normalització política en les relacions entre Catalunya i Espanya que fomentarà el retorn de les empreses: "N'estic convençut. Aquest és el nostre objectiu i veig que anem en la bona direcció".

Així mateix, ha defensat que les empreses "ni van ser obligades per Rajoy, ni van ser obligades per la monarquia" arran del procés, sinó que se'n van anar per defensar els interessos dels seus accionistes i dels seus clients, en les seves paraules.

També s'ha mostrat preocupat per l'acord de govern PSOE-Sumar, en el qual veu una política d'intervencionisme, textualment, que va contra "el cor de les empreses".