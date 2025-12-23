Sánchez Llibre (Foment) afirma que hi ha un "atac sense pietat" als propietaris d'habitatges

Fa una crida a que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat
BARCELONA, 23 des. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat que hi ha un "atac sense pietat" als propietaris d'habitatges, qui lamenta que es responsabilitza de la manca d'habitatge.
Ho ha dit aquest dimarts en unes declaracions a la premsa en la trobada de Nadal de la patronal, en les quals ha assenyalat que el problema de l'habitatge deriva d'"una irresponsabilitat de l'administració per no haver posat prou oferta al mercat".
Sánchez Llibre ha lamentat que hi ha inseguretat jurídica per la gran quantitat de normatives que s'han aprovat en els últims anys, però que han fallat a l'hora de "posar sòl urbanitzable" a disposició, i que no han reduït la burocràcia o la lentitud administrativa.
Ha criticat que el Govern no ha plantejat solucions dirigides al creixement de l'economia, ja que és "presoner d'una sèrie de grups parlamentaris" que aposten per polítiques contràries a les que interessarien a Foment del Treball.
"En lloc d'implementar polítiques per incrementar l'oferta, que és la gran solució, s'estan plantejant mesures ineficients, ineficaces, molt dogmàtiques i molt intervencionistes", ha dit.
PRESSUPOSTOS
Sánchez Llibre ha fet una crida als grups parlamentaris catalans per facilitar que la Generalitat pugui aprovar els pressupostos 2026, ja que ha dit que són "necessaris".
Ha demanat que aquests pressupostos contemplin inversions en infraestructures i que tinguin partides "orientades al benestar dels ciutadans de Catalunya" en sanitat, educació i serveis socials.
"Tot i que sabem que els pressupostos que pot pactar el Govern amb els seus socis probablement no ens agradaran, fem una crida a la solidaritat i la complicitat perquè el 2026 la Generalitat tingui uns pressupostos competitius orientats a generar riquesa i cobrir les necessitats en sanitat, educació i serveis socials", ha dit.
Preguntat per si la tornada de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pot facilitar que s'arribi a pactes amb Junts, ha dit que facilitaria la "normalització" en les relacions entre les diferents formacions.
ABSENTISME
Sánchez Llibre ha celebrat la campanya de la Generalitat perquè la població faci un ús responsable de les baixes laborals i ha lamentat que moltes vegades aquestes baixes es donen per les llistes d'espera en la sanitat pública.
Ha dit que cal que es facin inversions per reduir aquestes llistes d'espera i que sindicats i patronals trobin solucions a la "picardia" que ha dit que provoca part d'aquestes baixes laborals.