Sánchez Llibre: Els decrets en habitatge pretenen socialitzar la propietat privada

Creu que si no es prorroguen les nuclears catalanes es produirà una "apagada industrial" a Catalunya
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha afirmat aquest divendres que els decrets en habitatge plantejats pel Govern central i que divendres es voten al Congrés pretenen socialitzar de manera "encoberta" la propietat privada i assegura que no resoldran el problema.
"És una responsabilitat per part de l'executiu, però volen resoldre en vuit dies el que han estat incapaços de resoldre en vuit anys", ha dit en la 4a jornada BCN! Desperta de 'Crónica Global', 'Metrópoli' i 'El Español' a la Casa Seat d'aquest dimecres.
Sánchez Llibre ha assegurat que els decrets van en la direcció de socialitzar la propietat privada de "milers de persones físiques que durant molts anys han estalviat per tenir un complement de la seva pensió a través d'un habitatge de lloguer" i considera que no resoldran el problema de l'habitatge a Espanya.
NUCLEARS
Preguntat per la pròrroga de la vida útil de la central nuclear d'Almaraz, Sánchez Llibre s'hi ha mostrat favorable i ha afirmat que si no es prorroguen les 3 centrals catalanes (Ascó I, Ascó II i Vandellós II) es produirà una "apagada industrial" a Catalunya.
"El 60% de la generació elèctrica que es consumeix a Catalunya prové de les centrals nuclears", ha dit.
Considera que Catalunya "ha fracassat" en la transició energètica de les energies renovables per a l'any 2030 perquè assegura que no s'assoliran els objectius de descarbonització.
"L'any 2030, la Generalitat es plantejava que el 50% de les energies que es generaven a Catalunya fossin renovables i estem al 25%, amb la qual cosa, ens agradi o no ens agradi, l'energia nuclear és indispensable per evitar l'apagada", ha dit.
ABSENTISME LABORAL
Sobre l'absentisme laboral a Espanya, ha sostingut que és "un problema gravíssim" i ha expressat que, al dia, 1,4 milions de treballadors espanyols no van a treballar.
"Hem de fer una reflexió global perquè el que no pot ser és que estiguem per sobre del doble de l'absentisme que existeix avui a la resta de països de la Unió Europea", ha dit.