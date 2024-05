Sánchez Llibre (Foment) adverteix que Catalunya no "aguantaria" un bloqueig al Parlament

Acusa el Ministeri de Treball de posar "en risc" el diàleg social



BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha advertit que Catalunya no "aguantaria" un bloqueig al Parlament després de les eleccions del 12 de maig i ha reclamat responsabilitat als diputats que siguin elegits.

"Els catalans no ens ho mereixem", ha dit durant la seva intervenció en l'Assemblea General de la patronal, celebrada aquest dilluns a Barcelona, després de descriure el 2024 com un any perdut per la manca de pressupostos.

Ha sostingut que Catalunya fa massa temps que està "amb debats estèrils superats per l'opinió pública" i ha reclamat la constitució d'un executiu solvent i ferm.

Respecte als comicis europeus, ha defensat "apostar i jugar per una Europa més enfortida" i que tingui un rol més rellevant.

MINISTERI DE TREBALL

El president de Foment ha expressat "molta preocupació" per les propostes del Ministeri de Treball, que ha descrit com sempre unidireccionals i per perjudicar les empreses.

Ha avisat que "el Govern central no es pot deixar influenciar per interessos particulars o ideològics que perjudiquen tot el país", cosa que ha qualificat d'inacceptable, i ha dit que denunciaran incongruències i injustícies.

"Les propostes i l'intervencionisme ideològic del Govern central estan posant en risc, igualment, un bé tan preuat i garantit des de fa anys, com és el diàleg social", ha assegurat.

També ha criticat que les administracions públiques estan "massa" condicionades per la influència d'aquells que aposten pel decreixement, i ha optat per fer compatible el desenvolupament econòmic i el manteniment de la biodiversitat.

RECLAMACIONS

Sánchez Llibre ha situat Catalunya en un context econòmic positiu i ho ha atribuït al mercat laboral i al turisme estranger, mentre que ha qualificat de preocupant el nivell de productivitat i ha lamentat que la inversió "no agafa la força que hauria de tenir per donar més qualitat al creixement econòmic".

Entre les reclamacions de l'entitat, ha considerat que la gestió dels fons europeus Next Generation "s'ha de poder canalitzar millor, de manera més ràpida i efectiva" i ha retret els nivells d'execució del Govern central i la Generalitat, especialment en les infraestructures.

També ha exigit "el desplegament urgent a mitjà i llarg termini del pla d'inversions per la sequera", un pacte entre el sector públic i privat en matèria d'habitatge, la reforma del sistema fiscal i més recursos en seguretat pública per prevenir l'ocupació i accelerar els judicis.

GRIFOLS

Sánchez Llibre ha qualificat d'"atac terrible" l'informe de Gotham --qui ha acusat de pirata financer-- sobre la farmacèutica catalana Grifols i ha assegurat que Foment és l'única entitat d'Espanya que els ha defensat públicament.

L'empresari ho ha distingit com una de les "accions més rellevants" de la patronal durant aquest mandat, entre les quals també ha enumerat les propostes per ampliar l'Aeroport de Barcelona-el Prat, un projecte en el qual creu que l'executiu català no ha estat a l'alçada.

També ha citat la Ryder Cup a Catalunya per al 2031, l'impuls del Consell Territorial de la Pime (CTP) --l'organització territorial de pimes més forta d'Espanya i més rellevant de Catalunya--, el Llibre Verd de la Fiscalitat i la presentació a Madrid de la Societat Barcelonina d'Estudis Econòmics i Socials (Sbees).