Sánchez Llibre (Foment) aborda amb la CE la tensió comercial europea amb la Xina

Es reuneix també amb Javi López (PE) i l'ambaixador adjunt davant la Reper Oriol Escalas



BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball i la responsable de la UE de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre i Ana Ollé, s'han reunit aquest dimarts amb la Direcció general de Comerç de la Comissió Europea (CE) per abordar la tensió comercial de la UE amb la Xina.

Sánchez Llibre ha plantejat "activar tots els mecanismes necessaris perquè aquesta situació no s'estengui a més sectors econòmics", informa Foment en un comunicat.

Ha recordat que més de 14.500 empreses espanyoles exporten a la Xina, país que el 2023 va ser quart soci comercial d'Espanya, segon proveïdor de béns i dotzè client de les seves exportacions, i els sectors espanyols més presents a la Xina són energia, serveis financers, consultoria, tèxtil, automoció, electrònica, turisme, serveis legals i telecomunicacions.

EL SECTOR PORCÍ

Sánchez Llibre també ha concretat necessitats del sector porcí de Catalunya i tota Espanya, que suposa més del 20% d'exportacions sectorials espanyoles: ha advertit que les pèrdues després d'un possible augment xinès d'aranzels poden arribar als 10 euros per porc, la qual cosa suposaria perdre uns 500 milions d'euros anuals per al sector.

"No només n'afectaria la viabilitat econòmica, sinó que també podria implicar greus repercussions per al conjunt del sistema agroalimentari", i ha afegit que aquestes decisions amenacen l'estabilitat del sector càrnic.

A més, ha demanat "activar tots els mecanismes necessaris perquè aquesta situació no s'estengui a més sectors econòmics".

La delegació de Foment també s'ha reunit amb el vicepresident del Parlament Europeu Javi López, i Sánchez Llibre ha mantingut una trobada amb l'ambaixador adjunt espanyol en la Representació Permanent d'Espanya davant la Unió Europea (Reper), Oriol Escalas Nolla.