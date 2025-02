Sánchez Llibre diu que Yolanda Díaz és la "hooligan" del Govern central

Defensa que l'SMI no tributi i que no s'aprovi la reducció de la jornada laboral

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat que la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, és la "hooligan" del Govern central, en una entrevista a RNE recollida per Europa Press aquest dimecres.

"Aquest govern té dues ànimes. Té una ànima pactista, socialdemòcrata, objectiva, que és la que representa el senyor Carlos Cuerpo, i una altra ànima, que jo diria, radical, electoralista, i que en certs moments, doncs, és la hooligan del Govern central, que està representada per la vicepresidenta Yolanda Díaz", ha dit.

Sánchez Llibre ha criticat que en debats com la reducció de la jornada laboral o la pujada del salari mínim interprofessional (SMI), Díaz "ha plantejat damunt la taula boicotar el diàleg social, destruir el diàleg social, que la negociació col·lectiva no prosperi en aquest país".

Ha criticat que vulgui plantejar que els empresaris estan en contra de la reducció de la jornada laboral: "Els empresaris estem a favor de la reducció horària, sempre que es plantegi a través de la negociació col·lectiva".

SMI

Sánchez Llibre ha defensat que l'SMI estigui exempt de tributar l'impost a la renda de les persones físiques (IRPF) i ha dit que és una qüestió objectiva i que, en aquest cas, els empresaris són "pragmàtics".

Tot i que ha explicat que aquest punt no s'ha debatut en el si de Foment del Treball o de la CEOE --de la qual és vicepresident--, ha dit que l'SMI "per lògica no hauria de cotitzar", ja que fins ara no ho ha fet.

D'altra banda, ha reiterat la seva posició contrària a que la reducció de la jornada laboral s'aprovi a través d'una llei i no a través de la negociació col·lectiva.

Ha celebrat que fins ara no s'hagi aprovat i ha recordat que Díaz "va dir que la reducció horària ja la volia per a l'any 2025, i ha fracassat, ja ha fracassat, ja hem guanyat el primer 'round'".

ARANZELS

Preguntat per les mesures aranzelàries anunciades pel president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que la Unió Europea "no tindrà més remei" que negociar acords.

En tot cas, ha dit que ha de plantejar mesures de reciprocitat als aranzels "per contrarestar aquest ímpetu legislatiu" de Trump.

Sánchez Llibre ha afegit que la UE hauria d'"intentar buscar una solució econòmica per evitar la destrucció" de llocs de feina en els sectors afectats.