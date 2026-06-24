Sánchez es llança contra Feijóo i diu que amb ell en Moncloa la corrupció "tornaria a brollar amb més força"

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha carregat amb duresa contra el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, al que ha qualificat com "la major amenaça" a la qual s'enfronten les institucions perquè al seu judici, amb ell en La Moncloa, no acabaria la corrupció sinó que "tornaria a brollar amb més força".
En el seu torn de rèplica, durant la compareixença en el Congrés per donar explicacions dels casos de presumpta corrupció que afecten al Govern i al PSOE, Sánchez ha admès que Espanya "necessita arrencar algunes pomes podrides de l'arbre" encara que ha considera que Feijóo no està capacitat per a aquesta tasca. "No serà vostè qui ho faci", ha dit.
En aquest sentit li ha retret que no actués contra comportaments al seu judici irregulars durant la seva etapa de president autonòmic de la Xunta de Galícia i que recolzés a l'ex-president Mariano Rajoy després de la sentència del cas Gürtel ni tampoc contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso pel cas que afecta a la seva parella, Alberto González Amador.
"Per què amb Ábalos vostès són tan contundents i amb la senyora Ayuso tan connivents, senyor Feijóo?", ha demanat Sánchez que ha admès comportaments corruptes del seu ex-ministre després de la sentència del Tribunal Suprem que li condemna a 24 anys de presó.
EL XICOT D'AYUSO
Així, ha assenyalat que González Amador "va multiplicar per set els seus ingressos una vegada que va començar la seva relació afectiva amb Ayuso" i es va embutxacar, diu, quatre milions i mig d'euros en pocs anys i ho ha comparat amb el cas de la seva pròpia dona, Begoña Gómez, que, segons defensa, no va obtenir benefici de la seva activitat en la Universitat Complutense per la qual està sent investigada.
"Vostès hostiguen a la meva dona per endur-se zero euros a la seva feina i protegeix a un tipus que s'està fent milionari a costa de la privatització de la salut dels ciutadans de Madrid", ha etzibat a continuació.
A més, Sánchez ha recriminat a Feijóo que el PP té en aquest moment "30 causes per corrupció" en els jutjats "amb gairebé 40 imputats en les seves files, 148 persones implicades i més de 2.700 milions d'euros robats", ha recalcat.
En aquest sentit Sánchez ha esmentat el judici al cas Kitchen, que s'ha reprès aquest mateix dimecres en l'Audiència Nacional, i altres que estan per venir i que afecten a càrrecs del PP com 'Taula', 'Lezo' o 'Equip Econòmic'