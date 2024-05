Sánchez, sobre l'aprovació de la lei d'amnistia: "El perdó és més poderós que la rancúnia"

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha celebrat l'aprovació definitiva de la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats en assegurar que "el perdó és més poderós que la rancúnia" i que "la convivència s'obre camí".

En un missatge a X, recollit per Europa Press, publicat minuts després que el ple del Congrés hagi donat llum verda definitiva a la llei d'amnistia que beneficiarà els implicats en el procés independentista a Catalunya, Sánchez ha expressat la seva satisfacció.

"En política, com en la vida, el perdó és més poderós que la rancúnia. Avui Espanya és més pròspera i està més unida que el 2017. La convivència s'obre camí", ha indicat després que el Congrés hagi validat la llei pactada entre el PSOE i les formacions independentistes catalanes, Junts i ERC, i que ha comptat amb el suport de bona part dels socis d'investidura de Sánchez.

La llei ha tirat endavant per la mínima, amb els 177 vots del PSOE, Sumar, Podem, ERC, Junts, Bildu, el PNB, el BNG i l'exministre José Luis Ábalos, respecte als 172 en contra del PP, Vox, Coalició Canària i UPN. No hi ha participat, ni telemàticament, la diputada de Podem Martina Velarde, la qual cosa ha propiciat que la votació fos més ajustada.