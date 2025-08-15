Sánchez lamenta la mort de Lambán: "La seva trajectòria i compromís deixen una petjada inesborrable"

MADRID 15 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lamentat la mort de Javier Lambán, que fou president d'Aragó durant dues legislatures, i ha destacat la "petjada inesborrable" que han deixat "la seva trajectòria i compromís.
"Rebem amb gran pesar la notícia de la defunció de Javier Lambán. La seva trajectòria i compromís deixen una petjada inesborrable", ha escrit Sánchez en el seu compte de X.
El president del Govern central acaba el seu missatge traslladant les seves condolences a la seva família i sers estimats.
Lambán ha mort víctima del càncer que patia des de febrer de 2021. El seu decés ha tingut lloc en la seva localitat saragossana natal, Ejea de los Caballeros.
Va ser el propi Javier Lambán qui el 15 de febrer de 2021 va fer públic que havia estat diagnosticat un càncer de còlon i de forma immediata va començar un tractament a la sanitat pública.