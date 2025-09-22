Sánchez lamenta la mort d'una persona a Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) a causa de les pluges d'aquest diumenge

MADRID 22 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha lamentat la mort d'una persona al municipi de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), com a conseqüència de les pluges intenses produïdes aquest diumenge en la comunitat.
"El meu més sentit condol per a la família i amistats de la persona morta per les pluges a Catalunya. Vull agrair i posar en valor el treball dels agents que segueixen actius per localitzar a una persona desapareguda", ha assenyalat el líder de l'executiu a través d'un missatge a la xarxa social 'X', recollit per Europa Press, en el qual ha demanat "màxima precaucion davant del fort temporal".
Així s'ha expressat després que els Bombers de la Generalitat hagin trobat la nit de diumenge un cadàver al riu de Bitlles, a Sant Pere de Riudebitlles, mentre busquen a dues persones que poden estar desaparegudes a Sant Quintí, després de rebre's informacions sobre un vehicle arrossegat per l'aigua durant les pluges.
"CONTINUA LA INVESTIGACIÓ D'UNA PERSONA DESAPAREGUDA"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha lamentat via 'X' aquesta mort, on ha enviat el seu condol a la família i ha afegit que "continua la investigació d'una persona desapareguda".
Per la seva banda, el cap de guàrdia de Bombers, José Luis López, declarava als periodistes que el cos tenia informació d'un vehicle amb dos ocupants arrossegat per l'aigua. "Estem fent un desplegament important d'investigació d'aquestes dues persones", ha explicat.
El vehicle va ser localitzat buit: "Pot haver-hi indicis importants que hi havia dues persones, que és justament l'escenari que volíem evitar".