Sánchez justifica l'amnistia als independentistes perquè "les circumstàncies són les que són"

MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, ha justificat la concessió d'una amnistia als involucrats en el procés independentista a Catalunya perquè "les circumstàncies són les que són".

En la primera intervenció davant els diputats, ha defensat la llei i ha assegurat que és "perfectament legal" i "d'acord amb la Constitució", malgrat que abans de les eleccions del 23J el mateix Sánchez sostenia que no era possible perquè era inconstitucional.

"Les circumstàncies són les que són i toca fer de la necessitat virtut", ha assenyalat Sánchez, tot fent servir la mateixa expressió que en el darrer Comitè Federal del PSOE, quan va defensar l'amnistia per primera vegada davant el partit.

A més a més, ha subratllat que adopta aquesta mesura per "interès general", en primer lloc per consolidar "els avenços" assolits els darrers quatre anys i per "continuar avançant per la via de la convivència i del progrés", segons ha expressat.