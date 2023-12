Sánchez justifica donar l'alcaldia de Pamplona a Bildu per l'estabilitat i rebutja les crítiques

Culpa UPN de generar "paràlisi" en no aconseguir aprovar en cinc anys el pressupost municipal



MADRID, 14 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha justificat la moció de censura a l'Ajuntament de Pamplona que facilitarà l'alcaldia a Bildu gràcies al suport dels socialistes navarresos per "responsabilitat" i per donar "estabilitat" a la ciutat, després de cinc anys sense pressupostos, segons ha indicat.

A més ha rebutjat les crítiques que el PSOE hagi fet aquest pas per entregar una corporació a la formació d'Arnaldo Otegi i assenyala que "s'ho han de fer mirar".

"A Pamplona, el que patim des de fa cinc anys és una paràlisi, un bloqueig, la no aprovació dels pressupostos municipals, per tant crec que aquells que retreuen aquesta moció de censura el que han de fer és fer-s'ho mirar, perquè si aquesta moció de censura es produeix és per la incapacitat de UPN, de la dreta navarresa, de teixir complicitats, de construir ponts amb altres formacions polítiques per fer avançar Pamplona".

Així ho ha assenyalat Sánchez en arribar a la cimera del Consell Europeu que se celebra aquest dijous i divendres a Brussel·les, l'última que es duu a terme durant la presidència espanyola del Consell de la UE.