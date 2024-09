Sànchez (Junts) diu que va suspendre Eduard Pujol per un informe de "contundència extrema"

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

L'ex-secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha assegurat aquest dimarts que la decisió de suspendre temporalment el 2020 l'exportaveu del partit a la cambra catalana, Eduard Pujol, per presumptes delictes d'agressió sexual la va prendre per un informe intern de "contundència extrema".

Ho ha dit en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, en la qual ha remarcat que va demanar donar assistència a les víctimes i, alhora, que els fets no transcendissin perquè Pujol tingués una defensa sense "comunicació pública".

Sànchez ha recordat que la decisió la va prendre poc abans d'entrar a la presó i que l'informe li va arribar quan ja complia condemna per la sentència del procés durant un permís de sortida, amb dificultats per contrastar en el moment tota la informació.

"Amb les condicions que hi havia, davant unes descripcions tan contundents, inequívocament delictives, el que calia era fer una actuació preventiva", ha subratllat.

L'advocada de Pujol va explicar dilluns, també en una entrevista a Rac 1, que una de les dues persones que havien denunciat presumptes agressions sexuals del polític s'ha retractat i que ha admès, segons l'advocada, que no la va assetjar.

La direcció de Junts va suspendre de militància de manera cautelar Pujol l'octubre del 2020, i el va restituir mesos després en no constatar cap denúncia per la via judicial, amb unes disculpes públiques cap a l'exportaveu.