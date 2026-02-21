Sánchez i Junqueras es van reunir aquest divendres a Moncloa, una cita que no va desbloquejar el traspàs de l'IRPF

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 21 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder d'Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, es van reunir aquest divendres en secret en el Palau de la Moncloa, una trobada que no va servir per desencallar el traspàs a Catalunya de l'IRPF, condició que els independentistes catalans han posat damunt de la taula per negociar tant els Pressupostos catalans com els Pressupostos Generals de l'Estat.
Aquesta reunió, avançada pel diari 'La Vanguardia' i confirmada per ERC a Europa Press, va tenir lloc aquest divendres al matí a la Moncloa, tan sols hores després del retorn a Sánchez del seu viatge oficial a l'Índia.
Junqueras portava des del dimecres a Madrid, on a més de reunir-se amb els seus companys parlamentaris, ha aprofitat per veure's amb el cap de l'Executiu per insistir en la seva reivindicació.
Tot apuntava al fet que es donaven les condicions per poder treure endavant els primers pressupostos amb Salvador Illa al capdavant de la Generalitat, si bé la trobada entre Sánchez i Junqueras sembla haver frenat aquesta possibilitat perquè el Govern manté el seu rebuig a traspassar a Catalunya la recaptació de l'IRPF.
NO ÉS EL MOMENT
I això tot i que aquest és un assumpte, que es troba en el pacte d'investidura d'Illa de 2024 i que va rebre l'aval del Govern central. No obstant això, després de la cita d'aquest divendres entre Sánchez i Junqueras, s'ha constatat que no sembla que ara sigui el moment.
Els republicans catalans van retirar ja la proposició de llei en el Congrés perquè Catalunya pugui recaptar l'IRPF amb la intenció de superar les diferències i amb idea de transformar el seu contingut en esmenes pactades amb el PSOE en la tramitació en la Cambra baixa del nou model de finançament.