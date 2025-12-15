Sánchez i Junqueras es reuniran a principis d'any per abordar la continuïtat de la legislatura

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
El líder d'ERC li suggereix obrir una ronda de contactes perquè expliqui "què pensa fer"
BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, es reuniran a començaments del 2026 per abordar la continuïtat de la legislatura i qüestions com els presumptes casos de corrupció i assetjament en el PSOE a més del compliment dels acords.
Ho ha avançat el sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, aquest dilluns en una roda de premsa, en la qual ha explicat que així ho van acordar Junqueras i Sánchez durant una trucada aquest cap de setmana davant "les notícies aparegudes que poden posar en risc la continuïtat de la legislatura".
Albert ha explicat que, com que Sánchez anirà al Consell d'Europa aquesta setmana i la setmana vinent és Nadal, la reunió s'hauria de dur a terme a principis d'any.
"DÈFICITS DEMOCRÀTICS"
Segons han explicat els republicans, Junqueras ha proposat a Sánchez que obri una ronda de contactes amb els grups parlamentaris que van donar suport a la seva investidura per explicar "què pensa fer" davant els casos de corrupció i assetjament en el seu partit.
En aquest sentit, ERC demana concrecions en el compliment dels acords i unes "mesures per democratitzar plenament tots els àmbits institucionals que continuen amb dèficits democràtics, entre els quals el seu propi partit", en referència al PSOE.
"El que estem vivint en els darrers mesos en relació amb els dèficits democràtics que pateix l'Estat espanyol en molts dels seus estaments també ens ocupa i ens preocupa, i entenem que també han de preocupar i ocupar el PSOE i el president de l'Estat", ha sostingut Isaac Albert.