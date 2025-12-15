Sánchez i Junqueras es reuniran per abordar la continuïtat de la legislatura

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, es reuniran a principis del 2026 per abordar la continuïtat de la legislatura i qüestions com els presumptes casos de corrupció i assetjament en el PSOE a més del compliment dels acords.
Ho ha avançat el sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, aquest dilluns en una roda de premsa, en la qual ha explicat que així ho van acordar Junqueras i Sánchez durant una trucada aquest cap de setmana davant "les notícies aparegudes que poden posar en risc la continuïtat de la legislatura".
Albert ha explicat que, com que Sánchez anirà al Consell d'Europa aquesta setmana i la setmana vinent és Nadal, la reunió s'hauria de dur a terme a principis d'any.