Sánchez insisteix que el PSOE i Sumar han de continuar "malgrat les discrepàncies"

BRUSSEL·LES 18 des. (EUROPA PRESS) -
El president espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que la coalició entre el PSOE i Sumar ha de continuar fins al final de la legislatura l'any 2027 "malgrat les dificultats", després que la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, tornés a demanar una renovació del Consell de Ministres.
A més a més, ha rebutjat que el seu govern tingui responsabilitat en l'auge de Vox en les enquestes i n'ha culpat el Partit Popular i la "dreta mediàtica" pel "blanquejament" de la formació de Santiago Abascal.
En unes declaracions als mitjans en arribar a la cimera de líders europeus a Brussel·les --l'última del 2025-- Sánchez ha sortit al pas dels insistents tocs d'atenció del soci minoritari del Govern central, que aquests dies ha demanat canvis profunds en el Consell de Ministres i una reunió urgent amb el PSOE, arran de l'allau de casos d'assetjament en les files socialistes i de corrupció que afecten l'entorn del president.
"Malgrat les discrepàncies, perquè som organitzacions polítiques diferents amb una cultura diferent, hi ha moltes coses que ens uneixen al PSOE i a Sumar", ha dit Sánchez sobre si la formació de Díaz ha de continuar a l'executiu, després que ell s'hagi negat a renovar els ministres.