Sánchez inicia consultes sobre Ucraïna però no descarta evitar al Congrés al·legant que la missió és d'interès nacional

Carlos Luján - Europa Press
MADRID 11 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, té previst sondejar des d'aquest dilluns a tots els grups parlamentaris del Congrés, excepte a Vox, sobre l'eventual participació d'Espanya en una operació de pau a Ucraïna una vegada que existeixi un acord amb Rússia, encara que el Govern no descarta l'opció d'eludir l'autorització de les Corts al·legant que la missió militar té interès nacional.
Sánchez va anunciar la seva intenció de consultar als grups la possibilitat de desplegar tropes en territori ucraïnès el dimarts, després d'una reunió de la Coalició de Voluntaris a París en la qual els 35 aliats van explorar la possibilitat de conformar una força multinacional 'in situ', liderada per França i Regne Unit, com un dels mecanismes per supervisar la pau al país europeu.
Segons la Llei Orgànica 5/2005, de 17 de novembre, de Defensa Nacional, el Congrés ha d'aprovar les missions en l'exterior, però fonts del Ministeri de Defensa posen el focus en què l'article 17 de la citada llei resa que aquesta consulta prèvia i autorització del Parlament s'aplica "per ordenar operacions en l'exterior que no estiguin directament relacionades amb la defensa d'Espanya o de l'interès nacional".
ENCARA ÉS AVIAT: NO HI HA NI ACORD DE PAU
Les fonts ressalten la primera part de l'article, és a dir, que l'Executiu podria sortejar el respatller de la Cambra baixa justificant que la missió està "directament relacionada amb la defensa d'Espanya o de l'interès nacional".
En tot cas, i atès que encara no ha conclòs la guerra a Ucraïna, la idea del desplegament sobre el terreny ucraïnès està en una fase molt embrionària i l'Executiu encara no demanarà suport als grups parlamentaris per aconseguir l'autorització del Congrés.
De moment, el desplegament militar a Ucraïna no cull l'entusiasme dels grups parlamentaris, incloent varis dels socis del Govern. Podem ja ha traslladat la seva negativa a recolzar-ho i la missió aixeca les suspicàcies de partits de l'esquerra com el BNG i Bildu. Davant de la falta de suport dels socis, Sánchez està obligat a mirar al PP, que no ha buidat què decidiria arribat el moment. L'Executiu ja ha dit que li agradaria comptar amb els 'populars'.
SOTA EL PARAIGUA DE L'OTAN, LA UE O L'ONU
No obstant això, el Govern recalca que la missió es llançaria quan Kíev i Moscou subscriguin un acord de pau, text en el qual haurien de constar els termes en els quals l'operació existiria i definiria els límits de la contribució dels col·laboradors. A més, hauria de concebre's sota el paraigua de l'OTAN, la UE o l'ONU.
Si bé Kíiv i Moscou progressen i asseguren estar "a prop" d'un pacte per a la pau, encara queden molts interrogants que resoldre, principalment relacionats amb cessions territorials i garanties de seguretat.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, va insistir el divendres en aquest extrem. "Quan hi hagi un acord de pau ja veurem, encara que (el president de Rússia, Vladimir) Putin està fent tot el possible perquè no arribi", ha indicat, després de l'atac rus amb un míssil balístic contra la ciutat de Leópolis. "Espanya, quan arribi aquest escenari, estarà en missions de manteniment de la pau, perquè no són missions d'atac, son de manteniment de la pau", va agregar.