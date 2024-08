Sánchez inicia aquesta setmana una gira per Mauritània, Gàmbia i el Senegal

MADRID, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, inicia aquesta setmana, del 27 al 29 d'agost, una gira per l'Àfrica que inclou els països de Mauritània, Gàmbia i el Senegal, en plena crisi migratòria especialment en la ruta que es dirigeix a les Canàries.

D'aquesta manera, Sánchez, que recupera la seva agenda oficial després de les setmanes de vacances --el divendres va mantenir una trobada amb el president canari, Fernando Clavijo--, tornarà a Mauritània set mesos després d'acudir a Nouakchott junt amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, on es va abordar reforçar la cooperació amb aquest país africà amb l'objectiu de frenar l'increment d'immigrants irregulars que arriben en pasteres.

En aquest sentit, el president del Govern central va anunciar en el seu viatge de febrer que Espanya mobilitzaria més de 300 milions d'euros per a Mauritània en els pròxims anys per frenar el repunt de migració irregular, una qüestió, segons va explicar, que afecta als dos països. En concret, Sánchez va detallar que, de la xifra total, 200 milions corresponien a fomentar la inversió d'empreses espanyoles a Mauritània; 60 milions anirien per a projectes de desenvolupament durant i altres 50 milions d'euros en cooperació financera per al país africà.

"Enfortirem els nostres projectes de col·laboració ja existents a través del control fronterer i anirem ponderant diferents fórmules per facilitar la migració regular", va assenyalar Sánchez en una compareixença conjunta amb Von der Leyen i el president maurità, Mohamed Ould Ghazouani. El cap de l'Executiu també va anunciar al viatge oficial l'obertura d'una extensió de l'Institut Cervantes a la capital, Nouakchott.