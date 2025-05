Sánchez, Illa, Ribera, Mînzatu, Costa i Feijóo participen en la 40a Reunió Cercle d'Economia

El Premi a la Construcció Europea es lliurarà al programa Erasmus+

BARCELONA, 3 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez; el de la Generalitat, Salvador Illa; les vicepresidentes de la Comissió Europea Teresa Ribera i Roxana Mînzatu; el president del Consell d'Europa, António Costa, i el president del PP, Alberto Núñez Feijóo participaran en la 40a Reunió Cercle d'Economia.

La trobada se celebra entre dilluns vinent i dimecres al Palau de Congressos de Catalunya, i l'edició d'aquest any té el lema 'Europa: wake-up call? Com respondre en un moment de disrupció geopolítica'.

També hi participaran el ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que conversarà amb l'alcaldessa de París (França), Anne Hidalgo, així com els consellers Jaume Duch i Alícia Romero.

D'entre els representants empresarials, en destaquen el president executiu de Telefónica, Marc Murtra; el CEO de Grup Renault, Luca de Meo; el president executiu de Fluidra, Eloi Planes; el president de Mango, Toni Ruiz, i el president d'Indra, Ángel Escribano, entre d'altres.

A diferència d'altres anys, a l'edició del 2025 no estarà present el rei Felip VI, ja que està de viatge a la República Dominicana.

DILLUNS 5

Sánchez serà l'encarregat d'encetar les jornades aquest dilluns a les 10.30, després d'una breu presentació del president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, i tots dos dialogaran després de la intervenció del president del Govern central.

A les 12.00, Murtra obrirà la sessió 'Com pot Europa recuperar el gap tecnològic respecte als EUA i la Xina?' amb una conferència, que anirà seguida d'una taula rodona que el president executiu de Telefónica compartirà amb la fundadora de Decode Project, Francesca Bria, i el soci gerent global d'IBM, Jesús Mantas.

Posteriorment, el president del Cidob, Josep Borrell, dialogarà sobre la necessitat de la defensa a Europa i les oportunitats que té el sector.

Després de la pausa per al menjar, Collboni i Hidalgo parlaran sobre el repte de l'accés a l'habitatge a les grans ciutats europees.

Després, Ribera oferirà una conferència sobre 'El repte de la UE: com combinar l'ambició climàtica amb l'enfortiment del teixit industrial', abans de participar en una taula rodona amb de Meo i el director de l'Institut Bruegel, Jeromin Zettelmeyer.

La jornada continuarà amb la taula rodona 'Com gestionar en un entorn de disrupció geopolítica?', amb Planes, Ruiz i la CEO de Penguin Random House Grup Editorial, Núria Cabutí.

Per tancar la primera jornada, Romero participa en el lliurament del Premi José Manuel Lara a l'ambició i el propòsit empresarial.

DIMARTS 6

La segona jornada de la trobada començarà amb una sessió dinàmica inversa amb els eurodiputats Javi López (PSC), Diana Riba (ERC) i Adrián Vázquez (PP) sobre 'Què pinta Espanya a Europa?'.

Després, Costa oferirà la conferència 'El despertar de la UE: Prioritats per reforçar Europa al món', abans d'una taula rodona en la qual participaran el director fundador del Centre on Contemporary China and the World de la Universitat de Hong Kong, Li Cheng; la vicepresidenta del Scowcroft Center, Paula Dobrianksy, i el degà de l'Escola de Polítiques Públiques de la London School of Economics, Andrés Velasco.

Posteriorment, el futur director del Banc de Pagaments Internacionals, Pablo Hernández de Cos, dialogarà amb el director gerent de Bank of America Global Research, Francisco Blanch, sobre les perspectives de l'economia global.

A les 13.00, Feijóo participarà en la trobada, en un diàleg amb Guardiola, i la jornada s'iniciarà amb un diàleg amb el sociòleg Hein de Haas.

Després, Cuerpo oferirà la conferència 'Perspectives de l'economia espanyola: Cap a un nou model de creixement?', abans de compartir una taula rodona amb Escribano, el president de Fira de Barcelona, Pau Relat; el president de KPMG a Espanya, Juanjo Cano, i la vicepresidenta i directora general d'Agem Iberia, Fina Lladós.

Per tancar la jornada, es farà l'acte commemoratiu de les 40 edicions de la Reunió Cercle d'Economia.

DIMECRES 7

L'últim dia de la reunió obre amb una conferència del president del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) de l'ONU, Jim Skea, que també compartirà taula rodona amb la presidenta de la Plataforma de la UE sobre Finances Sostenibles, Helena Viñes, i el copresident del Grup de Transició Energètica d'Alantra, Nemesio Fernández-Cuesta.

Després, se celebra una conferència de l'economista Branko Milanovic sobre desigualtats econòmiques, i una posterior taula rodona amb el sotsdirector de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde, i l'economista sènior del Banc d'Espanya, Laura Hospido.

Continuarà amb una taula rodona sobre 'Desinformació, xarxes socials i democràcia', amb la periodista científica Laura G. de Rivera i l'analista política Cristina Monge.

A les 13.00 es farà el lliurament del Premi Cercle d'Economia a la Construcció Europea, que recollirà Mînzatu en nom del programa Erasmus+.

Illa serà l'encarregat de tancar la 40a Reunió Cercle d'Economia amb un diàleg amb el president de l'entitat.