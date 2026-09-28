Sánchez, Illa i Prieto es reuneixen amb el G8 empresarial català

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
El president espanyol, Pedro Sánchez; el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el delegat del Govern central, Carlos Prieto, s'han reunit aquest dilluns amb els dirigents del conegut com G8 empresarial català en un esmorzar celebrat al Palau de Pedralbes de Barcelona.
Hi han participat el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà; el president de Pimec, Antoni Cañete, i el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy.
També hi han estat presents el president de Femcat, Tatxo Benet; el president del Racc, Josep Mateu, i el president de Barcelona Global, Josep Lluís Sanfeliu, a més del secretari general d'Afers Econòmics en Presidència del Govern central, Manuel de la Rocha.