Sánchez i Illa obriran la campanya del PSC del 12M a Sabadell i la tancaran a Barcelona

Zapatero també acompanyarà Illa en un acte a Tarragona

BARCELONA, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, acompanyarà el líder del PSC i candidat al 12M, Salvador Illa, en l'inici de la campanya electoral el pròxim 25 d'abril en un acte a la Fira de Sabadell (Barcelona) a les 19 hores, i en l'acte final que serà el 10 de maig a Barcelona, al Pavelló de la Vall d'Hebron, també a les 19.

El PSC començarà la campanya a la cocapital del Vallès Occidental perquè per al partit és un "símbol de moltes coses" després de recuperar l'alcaldia en les passades eleccions municipals amb majoria absoluta per a l'alcaldessa, Marta Farrés, i per la presència socialista a la comarca, on tenen un pes important, han explicat fonts socialistes aquest dijous.

"És una regió on la nostra presència és molt important perquè hem recuperat moltes alcaldies al Vallès Occidental amb majories àmplies", han assegurat.

L'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero també participarà en la campanya dels socialistes catalans en un acte a Tarragona el dissabte 27 d'abril al costat d'Illa.

"PES ESTRATÈGIC" DEL TERRITORI

La primera setmana de campanya, els socialistes visitaran, a més de Sabadell i Tarragona, Reus (Tarragona), Santa Coloma de Gramenet, Mataró, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Montmeló, Granollers (Barcelona) i Girona, segons un calendari provisional en el qual encara falta per concretar l'agenda d'alguns dies.

Les mateixes fonts han detallat que en la campanya, que tindrà un cost aproximat de 2,5 milions d'euros, hi tindrà "un pes estratègic la mobilització pel territori", la proximitat i el contacte amb la ciutadania.