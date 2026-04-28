Sánchez, Illa i Feijóo assistiran a la Reunió Cercle d'Economia centrada en l'autonomia europea

BARCELONA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez; el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, participaran en la 41a Reunió Cercle d'Economia, que se centrarà en l'autonomia estratègica europea i se celebrarà de l'1 al 3 de juny al Palau de Congressos de Catalunya (Barcelona).
Ho ha dit aquest dimarts la presidenta de l'entitat, Teresa Garcia-Milà, en una roda de premsa juntament amb el director general, Miquel Nadal, per presentar la trobada, que també comptarà amb la presència del lehendakari, Imanol Pradales, i el president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, que compartiran taula rodona amb Illa.
Garcia-Milà ha detallat que la voluntat és "passar del diagnòstic a parlar de solucions" i que es parlarà de com assolir aquesta autonomia i què cal canviar si no s'aconsegueix.
Ha explicat que la trobada s'ha organitzat al voltant de preguntes concretes, amb la voluntat que els directius siguin els qui donin les respostes: "Estem convençuts que l'autonomia estratègica no es construirà només des de Brussel·les o els governs nacionals, es construirà des de les empreses".
Nadal ha afegit que el programa pretén tenir una visió des d'altres regions del món; una mirada des de la triple escala Unió Europea-Espanya-Catalunya; una visió "eminentment empresarial", i una presència política de primer nivell.
D'altra banda, ha explicat que el sisè Premi del Cercle d'Economia a la Construcció Europea serà per al comentarista en cap d'Economia del 'Financial Times', Martin Wolf, i que previsiblement serà lliurat pel rei Felip VI.
GEOPOLÍTICA
Nadal ha explicat que l'esdeveniment comptarà amb tres sessions sobre geopolítica, i que la primera servirà per "entendre el món des de la Xina i l'Índia", amb la participació del membre de l'òrgan consultiu polític del Partit Comunista xinès Jia Qingguo i l'exambaixador indi a França, Mohan Jumar.
Una segona sessió girarà al voltant dels Estats Units, amb l'exambaixadora a Espanya Julissa Reynoso i l'assagista conservador Christopher Caldwell.
Finalment, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares; el vicepresident de Polònia, Radoslaw Sikorski, i l'eurodiputat Raphaël Glucksmann parlaran sobre l'entorn social i econòmic de la Unió Europea.
ECONOMIA
Nadal ha afegit que el programa econòmic de la Reunió vol respondre quatre grans preguntes: pot Europa tenir sobirania tecnològica?, pot Europa descarbonitzar sense perdre competitivitat?, en quins sectors pot Europa liderar? i qui finançarà la transformació d'Europa?
Per això, comptarà amb la presència de directius "de primer nivell", com el president de CaixaBank, Tomás Muniesa; el CEO de Seat i Cupra, Markus Haupt; el president de Telefónica, Marc Murtra; la presidenta d'AstraZeneca Espanya, Laura Colón, o el president de Repsol, Antoni Brufau.
A més, també hi seran directius que "no són tan coneguts, però són de primer nivell", com el president d'Ikea, Juvencio Maeztu; la vicepresidenta de Mistral IA, Audrey Herblin-Stoop; el científic cap de Helsing Antoine Bordes; el cofundador d'Apptronik, Luis Sentis, o la presidenta de GMV, Mónica Martínez Walter.