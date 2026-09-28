Sánchez, Illa i Collboni visiten la promoció d'habitatge públic 'Illa Sibèria' a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
El president espanyol, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han visitat la promoció d'habitatge públic de lloguer assequible 'Illa Sibèria', al barri del Poblenou de Barcelona.
Dins la visita de Sánchez a Barcelona aquest dilluns, han vist la promoció amb la presidenta d'Hàbitat3, Carme Trilla, fundació que gestiona la promoció d'habitatges assequibles, l'adjudicació dels quals va culminar al juliol amb el lliurament de claus als inquilins.
Es tracta de 42 pisos en un model de promoció delegada impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant el qual es va cedir el terreny municipal a Hàbitat3, que va impulsar la construcció dels habitatges, que els gestionarà durant 75 anys i, en el futur, passaran a formar part del parc públic municipal.
S'hi van invertir més de 7,9 milions d'euros, i va comptar amb una aportació de més d'1,5 milions de fons europeus Next Generation.
Són habitatges d'entre 61 i 72 metres quadrats i els seus lloguers assequibles són d'entre 429 i 501 euros mensuals, més les despeses comunitàries.