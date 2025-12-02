Sánchez sobre un hipotètic pacte PP-Junts: Significarà que la normalització "s'ha consolidat"

Assegura que Ayuso "ja no té límit", després de les seves paraules sobre ETA
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha dit aquest dimarts que un hipotètic pacte entre el PP i Junts en el futur "significarà que l'amnistia, la normalització i la convivència a Catalunya i en el conjunt de l'Estat s'ha consolidat".
Ho ha dit en una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press, després que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, demanés divendres a Foment del Treball els vots "dels seus" per presentar una moció de censura a Sánchez i convocar eleccions, en referència a Junts i ERC.
Sánchez ha ironitzat que Feijóo demanés a Foment mitjançar amb Junts i ERC, després que els populars hagin dit "que l'amnistia és corrupció i que, per tant, no s'aplicarà".
Preguntat per si descarta que algun dia el PP i Junts puguin pactar per impulsar una moció de censura contra el seu govern, el president espanyol ha assenyalat que Junts i ERC "ja han dit efectivament quina és la seva posició".
I ha afegit sobre una hipotètica entesa entre el PP i Junts: "Tant de bo passi això, perquè significaria que l'amnistia, la normalització i la convivència a Catalunya i en el conjunt de l'Estat s'ha consolidat".
DRETA "COL·LAPSADA"
Sobre l'acte de diumenge convocat al Templo de Debod pel PP, ha assegurat que va demostrar el nivell de l'oposició: "Una dreta absolutament col·lapsada per l'emergència d'una altra dreta a la qual ha copiat les formes i el contingut dels seus discursos".
Ha dit textualment que aquestes manifestacions sempre li semblen pedagògiques per conèixer la realitat segons la dreta: "És quan ens assabentem que Espanya viu en una dictadura o que ETA és a punt d'assaltar el País Basc i Navarra", en relació amb la intervenció que va fer la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En preguntar-li per la seva opinió sobre aquestes paraules d'Ayuso, Sánchez ha dit que la presidenta popular "ja no té límit", però que el que veu més greu és que tot el PP i fins i tot Feijóo estiguin en aquestes mateixes coordenades, textualment.