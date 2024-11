Sánchez: "He dit a Mazón que el Govern central està llest per ajudar: si calen més recursos, que els demani"

MADRID 2 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha remarcat aquest dissabte que "el Govern central està llest per ajudar" i li ha traslladat al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que "si necessita més recursos, que els demani".

En una declaració institucional a La Moncloa després de presidir el quart comitè de crisi per al seguiment dels efectes de la dana, Sánchez ha remarcat que "no cal prioritzar uns municipis sobre uns altres ni jerarquitzar tasques; es prioritza quan falten mitjans i aquest no és el cas".

En aquesta línia, ha prosseguit, que si la Comunitat Valenciana requereix més efectius, maquinària, finançament o assessorament tècnic, "el que ha de fer és demanar-ho" i que se li subministrarà aquesta ajuda "immediatament".

"Les autoritats valencianes coneixen el terreny millor que ningú", ha exposat per seguidament assenyalar que ells "saben el que cal fer i si no tenen recursos suficients per fer-ho, que els demanin de nou a l'Administració General de l'Estat".

"Aquesta manera de procedir que combina la capil·laritat i la proximitat de les administracions locals i autonòmiques amb el poder col·lectiu del Govern central, ha permès al nostre país superar amb èxit nombrosos desastres naturals i crisis anteriors que tots tenim en el nostre cap i en el nostre cor", ha dit.