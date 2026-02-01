Sánchez garanteix la revalorització de les pensions "amb o sense el PP": "Aquest compromís l'anem a complir"

MADRID 1 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat que les pensions es van a revaloritzar "amb o sense el PP", després que el Congrés tombés dimarts passat, amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, la mesura que autoritzava aquesta pujada que estava inclosa en un decret ómnibus juntament amb moltes altres mesures que no compartien.
"Jo els dic als jubilats i jubilades d'Aragó i de tota Espanya que es revaloritzaran les pensions sí o sí, amb o sense el PP, com hem fet durant aquests últims set anys quan jo he estat al capdavant del Govern d'Espanya. Aquest compromís el complirem", ha afirmat Sánchez durant un acte electoral del PSOE a Terol.
El Govern va a reprendre les converses amb els grups parlamentaris per treure endavant la revaloració de les pensions. L'Executiu pretén portar al Consell de Ministres del dimarts un nou decret, segons ha avançat aquest diumenge 'El País'.
Sánchez ha criticat la posició del PP, que "ha votat que no a revaloritzar les pensions" conforme a l'IPC aquest any 2026. "Diuen que han ficat altres coses dins del reial decret llei. I quin problema tenen amb el seu augment, que és el que venia dins del reial decret llei?. O amb el bo social elèctric? O amb la bestreta ajudes a ajuntaments afectats per la dana de València?", ha qüestionat.
El cap de l'Executiu ha recordat que quan el PP va estar al capdavant del Govern "quatre anys van congelar les pensions" i només les van revaloritzar conforme a l'IPC "perquè l'IPC pujava al 0,25%".
Sánchez ha contrastat el compromís ferm del Govern amb la posició del PP, que "quan els diuen que cal votar i apostar per un augment del 5% del PIB per a despesa en Defensa, que és el que li demana el president nord-americà a tots els països de l'OTAN i que nosaltres hem dit que no, precisament perquè suposaria la retallada més de polítiques de l'Estat del benestar, bé que diuen que sí".
"Res té a veure, res té a veure amb això", ha conclòs el president del Govern.
La sotssecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, va demanar aquest dissabte a Pedro Sánchez que deixi d'utilitzar als pensionistes "com a ostatges" i va instar al Govern al fet que "de manera urgent" porti al Consell de Ministres un reial decret llei nou "amb única i exclusivament" la revaloració de les pensions.
Gamarra va deixar clar que el PP "està a favor de la revaloració de les pensions" però que el decret 'ómnibus' presentat pel Govern barrejava altres iniciatives en un mateix paquet amb les quals els 'populars' "no poden estar d'acord".
Així justificava el rebuig al decret presentat pel Govern perquè "la revaloració de les pensions estava subjecta al fet que, per exemple, l'okupa pugui romandre en un habitatge, és a dir, a protegir-lo".