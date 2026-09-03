Sánchez garanteix que Ceuta i Melilla seguiran sent espanyoles "fins al final dels temps": "Ho són a perpetuïtat"

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 3 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dijous davant del Ple del Congrés que Ceuta i Melilla són espanyoles "a perpetuïtat" i ha garantit que "així ho seguiran sent fins al final dels temps".
Sánchez ha començat la seva intervenció per rendir comptes per la crisi de Ceuta recordant l'origen de les escultures dels dos lleons que flanquegen les portes del Congrés, que van ser fosos el 1865 a partir d'uns canons capturats a les tropes marroquines durant la denominada Guerra d'Àfrica.
Segons ha explicat, els lleons es van fer per commemorar la signatura del Tractat de Wad-Ras, que va posar fi a aquell conflicte i va servir per "consolidar la sobirania d'Espanya sobre Ceuta i Melilla a perpetuïtat".
"Des de fa segles, aquestes dues ciutats són espanyoles. Des d'aquell tractat, ho són per acord diplomàtic. I els hi asseguro que així ho seguirna sent fins al final dels temps", ha proclamat el cap de l'Executiu davant la Cambra.
Sánchez ha assegurat també que està pensant en la ciutadania de Ceuta, que està travessant "moments molt difícils". També ha tingut paraules pels 141 migrants que van morir al mar, "molts d'ells joves i nens".
A més, ha agraït el treball dels milers de treballadors públics que treballen "sense descans" per superar aquesta crisi, esforç que ha equiparat amb altres crisis com la dana de València, els incendis o la pandèmia.