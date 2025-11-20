Sánchez (Foment) veu "totalment vergonyós i inadmissible" que encara no hi hagi alta velocitat Barcelona-València

VALÈNCIA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha criticat aquest dijous que és "totalment vergonyós i inadmissible que de Barcelona a València es trigui aproximadament quatre hores i mitja amb cotxe i no hi hagi la possibilitat de fer-ho a través del ferrocarril, a través de l'alta velocitat".
D'aquesta manera s'ha pronunciat, en unes declaracions als mitjans, abans d'assistir a l'últim Acto Empresarial #QuieroCorredor que ha aplegat aquest dijous el Roig Arena de València prop de 2.500 empresaris i representants de la societat civil, amb la participació del ministre de Transports, Óscar Puente; el president de l'Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda; el president de Mercadona, Juan Roig; el coordinador europeu del Corredor Mediterrani, Mathieu Grosch, i el comissionat del Govern central per al Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, entre d'altres. També hi han assistit representants del Consell i el president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras.
Sánchez Llibre ha criticat que "la segona i la tercera ciutat d'Espanya no estiguin connectades" i les "polítiques centralistes de Madrid", a les quals atribueix que "el corredor mediterrani que havia d'haver estat una realitat l'any 2025 ho sigui l'any 2027".
El president de Foment del Treball ha transmès el suport dels empresaris catalans al Movimiento #QuieroCorredor. "Volem que d'una vegada per sempre aquest corredor sigui una realitat", ha reclamat, abans d'assegurar que els empresaris estan "cansats de promeses" i que "cal passar de les declaracions als fets".
Finalment, ha incidit en la importància estratègica del corredor mediterrani per a la seguretat i la defensa "en el moment geopolític en què estem vivint i les hostilitats entre Ucraïna i Rússia".