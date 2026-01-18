Sánchez, sobre el finançament autonòmic: "Totes les comunitats acabaran acceptant el model"

A. Pérez Meca - Europa Press
Afirma que "no és una anomalia a Europa que hi hagi governs de coalició en minoria"
BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha afirmat sobre la proposta de finançament pactat entre el Govern i ERC que "totes les comunitats acabaran acceptant el model".
Sánchez ha assegurat que aquest és "un acord extraordinari" i ha defensat que enforteix els serveis públics, segons ha explicat en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' aquest diumenge recollida per Europa Press.
"Planteja una solució molt important a una dinàmica d'elusió i dúmping fiscal que està beneficiant a una comunitat molt rica, com és la Comunitat de Madrid. És un acord entre forces progressistes", ha afegit.
A més, ha demanat responsabilitat a totes les forces polítiques per aprovar aquest acord i ha dit que cap comunitat autònoma ho rebutjarà "perquè ningú va a rebre menys del que ja rep".
ESTAT DE LA LEGISLATURA
Preguntat per l'estat de la legislatura ha afirmat que "no és una anomalia a Europa que hi hagi governs de coalició en minoria parlamentària" i ha dit que el projecte polític del Govern té vocació de culminar la legislatura i transcendir-la, textualment.
Sobre els pressupostos ha defensat que els prorrogats en vigor pemiten "garantir totes les polítiques de redistribució, de transformació econòmica, de creixement i creació d'ocupació, però el Govern d'Espanya està fent els seus deures".
RELACIÓ ENTRE VOX I EL PP
Sobre els postulats de Vox ha expressat que "el creixement de la ultradreta i de la polarització no beneficien a ningú. Tampoc beneficia al Partit Popular" i ha criticat que, segons ell, el PP es presti a governar amb Vox a Extremadura.
"Davant del soroll, el deure d'un president del Govern és aportar temprança i serenitat al debat públic. Sempre he criticat la polarització asimètrica. Jo no amenaço, jo no insult. Podran o no agradar les idees que jo defenso, però és evident que existeix una polarització asimètrica", ha exposat.