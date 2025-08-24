Sánchez felicita Ucraïna pel seu Dia de la Independència: "Espanya continuarà al seu costat el temps que calgui"

MADRID 24 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha felicitat aquest diumenge el poble ucraïnès i el seu president, Volodímir Zelenski, pel seu 34è aniversari de la independència de la Unió Soviètica, i ha garantit el suport d'Espanya "el temps que calgui".
"Espanya continuarà estant al costat d'Ucraïna, el temps que calgui, en defensa de la seva llibertat i sobirania", ha escrit Sánchez en el seu compte d'X.
"Units per una pau justa i duradora", conclou Sánchez que difon el missatge publicat pel president ucraïnès a la mateixa xarxa social.
El missatge ha estat rebut amb paraules de benvinguda per part del dirigent ucraïnès. "Gràcies pel vostre suport!", ha contestat Zelenski en aquesta plataforma, com porta fent tot aquest diumenge en resposta als diferents missatges d'ànim de la resta de líders internacionals.
Per la seva banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, també ha traslladat aquest diumenge les seves felicitacions al govern i al poble d'Ucraïna en un missatge dirigit especialment al seu homòleg ucraïnès, Andrí Sibiha.
"Espanya continuarà donant suport a Ucraïna en la defensa de la seva llibertat i sobirania. Estem al costat d'Ucraïna per aconseguir una pau justa i duradora", ha reblat el ministre espanyol.
Albares també ha dirigit paraules d'alè a Ucraïna en la seva guerra contra Rússia durant aquestes commemoracions de la històrica sessió especial del Parlament ucraïnès el 24 d'agost del 1991, i que va desembocar en una declaració immediata d'independència d'una Unió Soviètica en aquest moment sota un intent, finalment fallit, cop d'estat.
El ministre ucraïnès ha donat les gràcies a Albares pel seu missatge i el seu suport: "Apreciem profundament el compromís d'Espanya amb la nostra llibertat i sobirania".
Ucraïna celebra la seva independència enmig d'unes difícils negociacions de pau afavorides per Trump, que ha arribat a reunir-se la setmana passada amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, en una cimera a l'estat nord-americà d'Alaska sense avenços concrets.