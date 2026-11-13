Sánchez felicita Rosalía per "fer història" en els Latin Grammy: "Ets un orgull"

MANUEL PINILLA CRUCES / EUROPA PRESS - Arxiu
MADRID 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha felicitat la cantant Rosalía per "fer història" en els Latin Grammy després de ser guardonada en sis categories.
"Ets un orgull per al nostre país i per a la música en espanyol", ha escrit Sánchez en un missatge a X, en el qual l'anima a continuar "fent créixer les fronteres de l'art". "T'acompanyem", ha conclòs el cap de l'executiu.
La cantant ha estat guardonada amb sis Latin Grammy, entre ells el de millor cançó per 'La perla' i el de millor àlbum per 'Lux'. A aquests s'hi afegeixen el de millor cançó pop ('La perla'), millor àlbum alternatiu ('Lux') i millor vídeo musical de format curt ('Sauvignon blanc'), a més de rebre un altre guardó per l'enginyeria del seu disc.