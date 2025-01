Sánchez felicita la Pasqua Militar i reconeix el "compromís" de les forces armades pels afectats per la dana

MADRID 6 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha felicitat la Pasqua Militar a les forces armades i als treballadors del Ministeri de Defensa, que continuen treballant "per retornar la normalitat a tots els afectats per la dana" que va afectar principalment València.

"Vull reconèixer el vostre sacrifici i compromís per garantir la seguretat i el benestar. El vostre lliurament és l'orgull de tots els espanyols i espanyoles", ha indicat a través d'un missatge a X.

El líder de l'executiu ha acompanyat els reis i la princesa d'Astúries a l'acte de la Pasqua Militar celebrat al Palau Reial i ha rebut alguns esbroncs d'un petit grup de persones a l'exterior.

Sánchez ha arribat a la plaça de l'Armeria amb prou feines dos minuts abans que a la família reial en un acte sense públic. No obstant això, un grup de persones reduït ha proferit alguns xiulets i esbroncs aïllats al president a la seva arribada.

A l'acte per commemorar la Pasqua Militar, Felip VI ha destacat la labor de les forces armades per pal·liar els efectes de la "devastadora" dana i els ha animat a continuar treballant perquè "queda un llarg camí per endavant" en la reconstrucció de la zona.

Al mateix lloc, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat que la prioritat de les forces armades és la "reconstrucció, reparació i satisfacció de les necessitats" dels afectats per la dana, per garantir que els militars romandran a la zona "el temps que sigui necessari".