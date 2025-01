Sánchez felicita Page per la seva reelecció i li ofereix el suport de Ferraz i el Govern central: "Estem amb tu"-. Fir

Diu que va estar a l'altura en la gestió de la dana i carrega contra la "misèria moral" i la "incompetència" del PP

TOLEDO, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha donat l'enhorabona a Emiliano García Page per la seva reelecció al capdavant de la federació socialista de Castella-la Manxa i ha assegurat que compta amb el suport de la direcció federal del partit i del Govern central: "Estem amb tu", ha assegurat.

"Vull que sàpigues que des de la Comissió Executiva Federal i des del Govern d'Espanya estem amb tu, amb el partit, perquè Castella-la Manxa continuï avançant durant els pròxims quatre anys i els que vinguin", ha assenyalat.

Sánchez ha fet aquestes declaracions a l'obertura del Congrés autonòmic del PSOE de Castella-la Manxa a Toledo en el qual a més ha defensat que Page va estar a l'altura en la gestió de la dana, que també va afectar les províncies de Conca i Albacete.

"Els socialistes no aplaudim ni avalem la incompetència", ha assenyalat Sánchez davant del baró més crític amb la seva gestió i ha aprofitat per carregar contra el Partit Popular al qual veu "sumit en la misèria moral i la incompetència política".

A continuació, ha aprofitat per carregar contra el Partit Popular al qual veu "sumit en la misèria moral i la incompetència política" després de la dana, que va causar els principals estralls a la província de València.

D'aquesta manera ha reaccionat a les declaracions del president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, que aquesta setmana es va queixar que el Govern central entregui 24 milions d'euros d'ajuda a Gaza mentre que destina "zero euros en ajudes directes" a la seva comunitat, segons va afirmar.

ABRAÇADA AL PRINCIPAL BARÓ CRÍTIC

Sánchez ha mirat de mostrar proximitat amb Page, la principal veu crítica dins del partit pels seus acords amb l'independentisme i més recentment a compte del finançament autonòmic. També l'únic president autonòmic socialista que governa amb majoria absoluta. De fet, abans d'iniciar el seu discurs, el president s'ha dirigit al dirigent autonòmic per fer-li una abraçada.

"Jo com a socialista ho tinc clar. Sota qualsevol circumstància, en tot lloc, sempre preferiré un president socialista que un president de dretes. I no només per inclinació a les sigles, sinó perquè un president socialista, una alcaldessa socialista, sempre defensarà i governarà per a la majoria social enfront de la dreta, que sempre ho farà per a l'elit minoritària a la qual serveix", ha seguit.

Al PSOE de Castella-la Manxa consideren que Sánchez va estar "afectuós" i es mostren satisfets amb el seu discurs, segons indiquen fonts del partit.

En arribada a l'hotel Beatriz, on s'ha celebrat l'acte, ha estat la delegada del Govern central, i integrant de l'executiva federal, Milagros Tolón, qui ha sortit a la porta a rebre Sánchez. Posteriorment, Sánchez i Page han mantingut una breu trobada en la qual també estaven presents els expresidents autonòmics José Bono i José María Barreda, abans d'accedir junts a l'auditori.