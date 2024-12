Sánchez felicita l'any nou i desitja un 2025 ple de "avanços, justícia i igualtat"

MADRID 31 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha felicitat aquest dimarts 31 de desembre l'entrada del nou any i ha desitjat un 2025 ple d' "avenços, justícia i igualtat" per a tots els espanyols.

També ha assegurat que renova el seu compromís, com cada cap d'any, "per a un futur millor".

"Cada cap d'any renovem el nostre compromís per a un futur millor. Que 2025 estigui ple d'avanços, justícia i igualtat per tots i totes. Feliç Any Nou!", ha dit en un missatge a la xarxa social X.