Sánchez felicita el Dia de Cantàbria i reivindica "una terra oberta, hospitalària i noble"

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha felicitat aquest diumenge, 10 d'agost, el Dia de Cantàbria i ha reivindicat "una terra oberta, hospitalària i noble".
"El Dia de la Muntanya rememora a Cabezón de la Sal els seus orígens, la seva història compartida i la seva identitat, cultura i tradicions, que la fan única. Feliç dia a tots els i les càntabres!", ha escrit el cap de l'executiu en un missatge publicat a X.
Cabezón de la Sal acull aquest diumenge, 10 d'agost, l'acte institucional de la 59a edició del Dia de Cantàbria que se celebrarà al parc municipal Conde San Diego, a partir de les 12.00, i inclourà el missatge de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga.