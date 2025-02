Sánchez i Feijóo es reuneixen dimarts amb els seus parlamentaris al Congrés per obrir el curs polític

El Govern central posarà el focus en la reducció de jornada o la batejada com llei Begoña mentre el PP se centrarà en l'habitatge

MADRID, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, han programat aquest dimarts les seves reunions respectives al Congrés amb els seus diputats i senadors per dissenyar les estratègies i principals línies d'actuació del Grup Socialista i del Grup Popular davant l'obertura del curs parlamentari.

La cambra baixa reprendrà els plens ordinaris la setmana vinent, després del parèntesi del mes de gener, i serà una sessió plenària de només dos dies, segons va acordar la Junta de Portaveus, que ja va fixar per al dimecres 12 de febrer el debat de convalidació del nou decret òmnibus pactat entre el Govern central i Junts.

Aquest dimecres tindrà lloc el primer ple del control a l'executiu d'enguany, en el qual Sánchez i Feijóo tornaran a enfrontar-se al seu tradicional cara a cara parlamentari. Això sí, La Moncloa ja ha avançat a la cambra baixa que fins a vuit membres del Govern central no podran anar a sotmetre's a l'examen de l'oposició, entre elles la vicepresidenta Yolanda Díaz.

El cap de l'oposició farà servir el seu primer duel de l'any amb Sánchez per saber "què opina del funcionament del Govern d'Espanya", una pregunta que arriba després del xoc entre el PSOE i Sumar per la reducció de la jornada laboral, la declaració judicial del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i el pacte amb els independentistes de Junts per salvar part del decret òmnibus.

LA LLEI BEGOÑA O LA REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL

Un dia abans d'aquesta primera sessió de control, el president del Govern central ha convocat al Congrés els diputats i senadors del Grup Socialista per fixar les prioritats del PSOE per a aquest període de sessions.

Una de les propostes del Grup Socialista que centrarà aquest curs polític serà la proposició de llei orgànica per limitar l'acusació popular i suprimir el delicte d'ofenses religioses, una iniciativa que l'oposició ha batejat com llei Begoña.

El PSOE va registrar aquest text el mes de desembre passat i els populars han expressat la seva total oposició i la tornaran a manifestar aquest dilluns en unes jornades que han organitzat al Congrés sota el títol 'Contra la impunitat'.

Segons Feijóo, aquesta iniciativa pretén una "amnistia preventiva" i assegurar la "impunitat" de la família del president del Govern central. "És una mesura pròpia del règim de Franco", va afirmar fa unes setmanes.

Un altre dels assumptes clau dels pròxims mesos serà la tramitació parlamentària de la reducció de la jornada laboral. Aquesta setmana, el Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei per a la rebaixa de la jornada fins a les 37,5 hores setmanals, sense pèrdua de salari, després d'haver superat les diferències que mantenien els ministeris de Treball i d'Economia sobre la seva aplicació.

El PSOE haurà de recaptar suports a la cambra baixa per a aquesta reducció de jornada. De moment, Junts ha dit que no ha pres una decisió i el PP ja ha expressat les seves objeccions al·legant que el text no compta amb el suport del diàleg social, després de les crítiques de la patronal.

FEIJÓO ES BOLCA AMB EL PROBLEMA DE L'HABITATGE

També el president del PP ha convocat aquest dimarts 11 de febrer a la plenària del Grup Popular per dissenyar les línies d'actuació d'aquest curs, en el qual volen portar a primer pla el problema de l'habitatge.

D'antuvi, el PP ja va registrar fa una setmana al Senat --on té majoria absoluta-- una Llei del Sòl "per a agilitzar la construcció, que hi hagi més sòl i garantir la seguretat jurídica" i preveu portar al Congrés més proposades del seu Pla Habitatge.

A més, els populars volen que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, desbloquegi la seva llei antiokupació, que ja va ser aprovada al ple del Senat fa uns mesos. Aquesta norma permet el desallotjament en 24 hores i impedeix que els okupes es puguin empadronar a l'habitatge okupat, entre altres mesures.

Els populars també continuaran posant el focus en la seva llei de conciliació, en la qual proposen premiar les empreses, garantir l'educació infantil gratuïta, ampliar els permisos a vint setmanes, i millores per a les famílies monoparentals. No obstant això, el Govern central ha impedit debatre al Congrés aquesta norma del PP al·legant que suposa un cost de 1.385 milions.

SÁNCHEZ NO ANIRÀ AQUEST DIMARTS AL PLE DEL SENAT

El president del Govern central estarà aquest dimarts i dimecres al Congrés, però no té previst assistir a la sessió de control del Senat. El Govern central ja va comunicar fa uns dies la seva absència d'aquesta primera sessió de control de l'any a la cambra alta, que se celebra dimarts a partir de les 16.00.

D'aquesta manera, Sánchez acumula ja gairebé onze mesos sense respondre a preguntes de l'oposició a la cambra en la qual el PP té majoria absoluta. Va ser el passat 12 de març quan Sánchez va acudir per primera i única vegada en el que va de legislatura a un ple amb preguntes al Senat.